В Киеве зафиксировано значительное загрязнение ряда прудов: подробности, фото

Исследования проб воды показали превышение содержания загрязняющих веществ по азоту аммонийному в 1,21 раза и хлорид-ионах в 1,18 раза.

В Киеве зафиксировали очередное загрязнение Ореховатских прудов.

Об этом сообщает Госэкоинспекция Столичного округа.

Как отмечается, во время осмотра пруда № 1 на каскаде Ореховатских прудов, находящемся на территории парка-памятника садово-паркового искусства “Голосеевский парк им. Максима Рыльского”, экоинспекторы обнаружили трубу, из которой происходит сброс из системы дождевой канализации, и отобрали пробы воды из пруда.

Лабораторные исследования проб показали превышение содержания загрязняющих веществ по азоту аммонийному в 1,21 раза и хлорид-ионам в 1,18 раза.

Инспекцией направлен запрос в Киевскую городскую прокуратуру, для рассмотрения вышеуказанных обстоятельств для принятия решения о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований”, – говорится в сообщении.

Отметим, летом 2020 года Ореховатские пруды превратились в котел с ухой, зимой 2021 года из-за очередного сброса вода пахла и дымилась. Летом 2021 года в Ореховатских прудах обнаружили массовый замор рыбы и птиц. В пробах воды также было превышение содержания загрязняющих веществ.

Напомним, в Киеве произошел переполох из-за белой смеси возле жилого дома, которую не смывает даже дождем.