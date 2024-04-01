В Киеве зафиксирован высокий уровень загрязненности воздуха: в КГГА рассказали о причине

В столице испортился воздух. Показатель составляет ~80 (норма – 50). В случае такого уровня загрязнения не рекомендуется долго находиться на улице и открывать окна.

В Киеве зафиксирован высокий уровень загрязненности воздуха мелкодисперсной пылью, поэтому жителям столицы рекомендовали временно ограничить пребывание на улице и не проветривать помещение.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

"В Киеве наблюдается временное ухудшение качества воздуха из-за повышения концентрации мелкодисперсной пыли фракции PM10. Вместе с волной тепла он был занесен на территорию Украины из Средиземноморья. До нормализации ситуации рекомендовано воздержаться от прогулок и проветривания помещений", — сообщает Департамент защиты. к изменению климата КГГА.

Также в ведомстве предоставили рекомендации горожанам к улучшению ситуации с состоянием воздуха:

избегать физических нагрузок на открытом воздухе;

пить много воды;

если есть воздухоочиститель, включить его на максимум.

Напомним, известная синоптикиня Наталья Диденко сообщила, что пыль, которая перемещается из районов пустыни Сахары, охватила уже значительную часть Европы, добирается и до Украины. Она отметила, что опыление воздуха, в частности, в Киеве – это отголоски настоящего песчаного урагана.

Читайте также: