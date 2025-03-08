В Киеве резко ухудшилось состояние воздуха: в чем причина

Из-за погодных условий и пожаров в субботу, 8 марта, качество воздуха в Киеве ухудшилось.

Об этом сообщила КМВА.

Специалисты отмечают, что причиной загрязнения могут быть пожары в Киевской области и слабый ветер, способствующий накоплению вредных примесей в воздухе.

Жителям рекомендуют закрыть окна, минимизировать пребывание на улице, пить больше воды и, по возможности, использовать воздухоочиститель.

Напомним, в Киеве зафиксировано три новых температурных рекорда.

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