В Киеве зафиксировали вспышку африканской чумы свиней — подробности о карантине и правилах

На южной окраине Голосеевского района Киева, в лесопарковом хозяйстве "Конча-Заспа" зафиксирована вспышка африканской чумы свиней. На прилегающей территории объявлен карантин.

Об этом заявило Главное управление Госпродпотребслужбы в Киеве.

По официальной информации, на территории КП "Лесопарковое хозяйство "Конча-Заспа" обнаружили африканскую чуму свиней, от 27 сентября 2023 установлен карантин.

Зона защиты отмечена на карте.

В Киеве зафиксирована вспышка африканской чумки свиней. Зона карантина Карта: Официальный портал Киева

Очагом африканской чумы свиней стало место, где обнаружили труп больного животного.

В лесопарковом хозяйстве "Конча-Заспа" зафиксирована вспышка африканской чумки свиней — карта

Первой зоной определена зона защиты, непосредственно граничащая с эпизоотическим очагом (в радиусе 3 километров). Второй зоной определена зона наблюдения – территория, радиусом до 10 км от внешних границ зоны защиты.

Правила и запреты в зоне защиты

На территории, где объявлен карантин, запрещено:

торговлю на рынках живыми свиньями и продуктами, кроме полученных на убойных и перерабатывающих предприятиях, имеющих эксплуатационное разрешение, при наличии сопроводительных ветеринарных документов;

проведение выставок, ярмарок, базаров и других мероприятий, связанных с передвижением и скоплением животных (кроме транспортировки свиней на отведенные убойные пункты и мясокомбинаты).

В зоне надзора запрещено:

торговлю на рынках живыми свиньями и продуктами, кроме полученных на убойных и перерабатывающих предприятиях, имеющих эксплуатационное разрешение, при наличии сопроводительных ветеринарных документов.

В частном секторе, который вошел в карантинные зоны, могут проводиться подворные обходы с целью учета, выявления заболевших свиней, подозрительных в заболевании свиней и погибших животных. Просим жителей отнестись с пониманием к ситуации и предоставить необходимую информацию представителям Госпродпотребслужбы.

Как отмечают в КГГА, карантин могут снять через 40 суток после выполнения всего комплекса заключительных ветеринарно-санитарных мер по отдельному решению Комиссии.

Напомним, африканская чума свиней – это вирусная болезнь. Животное лихорадит, появляется цианоз кожи. Входит в список A согласно Международной классификации заразных болезней животных. Для человека африканская чума свиней опасности не представляет.

Добавим, что в мире увеличивается угроза возникновения эпидемий смертоносных заболеваний как среди людей, так и животных.

Читайте также: