В Киеве зафиксировали вспышку африканской чумы свиней — подробности о карантине и правилах

На территории лесопаркового хозяйства "Конча-Заспа" обнаружили труп больного животного.
На южной окраине Голосеевского района Киева, в лесопарковом хозяйстве "Конча-Заспа" зафиксирована вспышка африканской чумы свиней. На прилегающей территории объявлен карантин.
Об этом заявило Главное управление Госпродпотребслужбы в Киеве.
По официальной информации, на территории КП "Лесопарковое хозяйство "Конча-Заспа" обнаружили африканскую чуму свиней, от 27 сентября 2023 установлен карантин.
Зона защиты отмечена на карте.
Очагом африканской чумы свиней стало место, где обнаружили труп больного животного.
Первой зоной определена зона защиты, непосредственно граничащая с эпизоотическим очагом (в радиусе 3 километров). Второй зоной определена зона наблюдения – территория, радиусом до 10 км от внешних границ зоны защиты.
Правила и запреты в зоне защиты
На территории, где объявлен карантин, запрещено:
- торговлю на рынках живыми свиньями и продуктами, кроме полученных на убойных и перерабатывающих предприятиях, имеющих эксплуатационное разрешение, при наличии сопроводительных ветеринарных документов;
- проведение выставок, ярмарок, базаров и других мероприятий, связанных с передвижением и скоплением животных (кроме транспортировки свиней на отведенные убойные пункты и мясокомбинаты).
В зоне надзора запрещено:
- торговлю на рынках живыми свиньями и продуктами, кроме полученных на убойных и перерабатывающих предприятиях, имеющих эксплуатационное разрешение, при наличии сопроводительных ветеринарных документов.
В частном секторе, который вошел в карантинные зоны, могут проводиться подворные обходы с целью учета, выявления заболевших свиней, подозрительных в заболевании свиней и погибших животных. Просим жителей отнестись с пониманием к ситуации и предоставить необходимую информацию представителям Госпродпотребслужбы.
Как отмечают в КГГА, карантин могут снять через 40 суток после выполнения всего комплекса заключительных ветеринарно-санитарных мер по отдельному решению Комиссии.
Напомним, африканская чума свиней – это вирусная болезнь. Животное лихорадит, появляется цианоз кожи. Входит в список A согласно Международной классификации заразных болезней животных. Для человека африканская чума свиней опасности не представляет.
Добавим, что в мире увеличивается угроза возникновения эпидемий смертоносных заболеваний как среди людей, так и животных.
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