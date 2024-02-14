В Киеве зафиксировали температурный рекорд: за окном погода, соответствующая апрелю

13 февраля в столице среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений в этот день.

В Киеве зафиксирован новый температурный рекорд. Погода за окном соответствует показателям, которые присущи апрелю.

Об этом сообщили в пресс-службе Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Как отмечается, по данным наблюдений, 13 февраля в столице среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений и составила 6,5 градусов. Это превысило показатель, установленный в 1995 году на 0,3 градуса, а климатическую норму — на 9,4 градуса.

"По многолетним показателям такая температура воздуха соответствует 2 апреля", — подчеркнули в обсерватории.

Напомним, что в четверг, 15 февраля, местами в Украине будет дождь. Утром и днем будет туман в западных областях.