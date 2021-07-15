В Киеве зафиксировали самую теплую за 140 лет ночь

В Киеве зафиксировали самую теплую за 140 лет ночь

Температура превысила показатель 11-летней давности.

В Киеве ночь на четверг, 15 июля, оказалась самой теплой за последние 140 лет.

Об этом свидетельствуют данные наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Ночь на четверг была теплой от 1881 году. По информации синоптиков, ближе к утру температура воздуха не опускалась ниже отметки 22,8 ° С.

"Таким образом был превышен предыдущий максимум для этой ночи, зафиксированный в 2010 году, на 1,4 ° С" -, говорится в сообщении.

Следует заметить, что накануне ночью и обсерватории также зафиксировали ночной температурный рекорд: 13 июля, температура воздуха не опустилась ниже 22 ° С.

Как сообщали синоптики, погода в Украине на текущей неделе будет крайне жаркой - до +39 градусов. Жара несколько ослабеет разве что на следующей неделе. Сейчас погоду в Украине формирует высотный антициклон, центр которого находится в России. Так, ожидается, что вторая половина текущей недели станет самым жарким летом.

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