В Киеве зафиксировали самую теплую ночь за весь период наблюдений

В Киеве зафиксировали самую теплую ночь за весь период наблюдений

Температура не опускалась ниже +22 градусов теплая.

В Киеве ночь на вторник, 12 июля, оказалась самой теплой за весь период наблюдений за погодой.

Об этом сообщила пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского

Отмечается, что эта ночь оказалась самой теплой: температура воздуха не опустилась ниже 22°С. Следует заметить, что предыдущий рекорд составлял +21,4°С. Он был зафиксирован в 1922 года, но сейчас превышен на 0,6°С.

Синоптики сообщают, что с начала 2021 года в Киеве был установлен 21 температурный рекорд.

Как сообщали синоптики, погода в Украине на текущей неделе будет крайне жаркой - до +39 градусов. Жара на несколько ослабеет разве что на следующей неделе. Сейчас погоду в Украине формирует высотный антициклон, центр которого находится в России. Так, ожидается, что вторая половина текущей недели станет самым жарким летом.

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