В Киеве зафиксировали рекордное количество нарушений карантина: статистика по регионам

Полиция проверяла наличие сертификатов и тестов.

Национальная полиция за прошлый месяц провела более 90 тысяч проверок пассажирских перевозок в Украине. Больше всего нарушений карантина зафиксировали в Киевской области — 216.

Об этом 22 ноября сообщила пресс-служба Национальной полиции.

Также много нарушений выявили в Черкасской – 83, Полтавской – 67, Сумской – 54, Винницкой – 33, Запорожской и Хмельницкой областях – 28. Во время проверки полицейские обнаружили 770 нелегальных перевозок.

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Правоохранители проверяли у водителей и пассажиров наличие сертификатов о вакцинации или отрицательных тестов на коронавирус. Проверки проводились в автотранспорте, на железнодорожных вокзалах и в аэропортах.

По данным фактам полицейские составили 704 административных протокола по ч. 1 ст. 44-3 КУоАП.

Нарушение карантина в Украине / npu.gov.ua

Напомним, что в аэропорту "Борисполь" полицейские за три дня поймали 25 человек с поддельными сертификатами о вакцинации от коронавируса. Им грозит тюрьма.

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