В Киеве зафиксировали первые температурные рекорды 2025: какие показатели

Температура была на 0,5 ° С выше предыдущего рекордного показателя для этого дня 2021 года.

В Киеве 26 января было зафиксировано два температурных рекорда.

Об этом сообщает метеостанция Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений для этого дня и составила +4,7°С, что превысило предыдущий рекордный показатель 1902 и 1999 годов на 1,4°С, а климатическую норму – на 9,7°С. многолетними показателями такая температура воздуха соответствует 29 марта", – говорится в сообщении.

Ранее говорилось, что понедельник 27 января будет очень ветреным и дождливым в западной части Европы. А восточная часть Европы, включая Украину , окажется в преимущественно сухой погоде.

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