В Киеве зафиксировали первые летние жаркие рекорды: температура достигла почти 34 градусов

Температура воздуха превысила рекорд 1946 года.

В Киев 23 июня зафиксировали первый температурный рекорд этого лета.

Об этом сообщили в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

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В среду температура воздуха превысила рекорд 1946 года на 0,6°С. Максимальная температура воздуха после полудня в столице поднялась до +33,7°С.

В обсерватории также отметили, что среднесуточная температура воздуха составляла + 27°С. Эта отметка также рекордная: последний раз такое было зафиксировано 67 лет назад — 23 июня 1954 года.

Как сообщалось, по меньшей мере еще два дня сильной жары прогнозируют в Украине: температура достигнет +35 градусов. Причиной всему циклон, который направляется с юга России и из Средней Азии. Относительная прохлада придет в Украину уже в выходные.

Погода в Украине: минимум три дня температура в тени будет достигать 35 градусов

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