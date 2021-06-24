В Киеве зафиксировали первые летние жаркие рекорды: температура достигла почти 34 градусов

Температура воздуха превысила рекорд 1946 года.
В Киев 23 июня зафиксировали первый температурный рекорд этого лета.
Об этом сообщили в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.
В среду температура воздуха превысила рекорд 1946 года на 0,6°С. Максимальная температура воздуха после полудня в столице поднялась до +33,7°С.
В обсерватории также отметили, что среднесуточная температура воздуха составляла + 27°С. Эта отметка также рекордная: последний раз такое было зафиксировано 67 лет назад — 23 июня 1954 года.
Как сообщалось, по меньшей мере еще два дня сильной жары прогнозируют в Украине: температура достигнет +35 градусов. Причиной всему циклон, который направляется с юга России и из Средней Азии. Относительная прохлада придет в Украину уже в выходные.