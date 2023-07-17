В Киеве зафиксировали критические повреждения мостов Патона и Метро (фото)

После выяснения реального технического состояния мостов должен быть разработан пошаговый план их ремонта и содержания.

В Киеве эксперты зафиксировали существенные повреждения на мостах имени Патона и Метро, которые являются ключевыми для города.

Об этом сообщили в Министерстве развития громад, территорий и инфраструктуры Украины.

Там отметили, что на днях началась работа по проверке состояния мостовых сооружений. Первыми объектами осмотра стали мост им. Е.Патона и мост Метро в Киеве. Эксперты визуально осмотрели эти объекты и зафиксировали на фото и видео наиболее критические повреждения мостов.

"В частности, была обнаружена сплошная коррозия балок и главных элементов прогонов, продольные трещины в поверхностях опор с образованием сталактитных отложений внутри, разрушение бетона, сквозная коррозия балок в местах соединения с поперечными узлами. Все эти повреждения будут внесены в акт осмотра по результатам проверки", – говорится в сообщении министерства.

Там отметили, что главная задача – выяснить реальное техническое состояние мостов и разработать пошаговый план по их ремонту и содержанию.

"Эксперты зафиксировали ненадлежащее состояние эксплуатационного содержания. По результатам осмотра мостов будет составлен соответствующий акт, согласно которому Комиссия примет дальнейший план действий", – сообщил директор "ГосдорНИИ" Артем Безуглый.

В Киеве эксперты зафиксировали существенные повреждения ключевых мостов / Фото: Министерство развития общин и территорий Украины

В Киеве эксперты зафиксировали существенные повреждения ключевых мостов / Фото: Министерство развития общин и территорий Украины

В Киеве эксперты зафиксировали существенные повреждения ключевых мостов / Фото: Министерство развития общин и территорий Украины

В Киеве эксперты зафиксировали существенные повреждения ключевых мостов / Фото: Министерство развития общин и территорий Украины

Повреждение моста Патона и других мостов Киева

Напомним, мост Патона в Киеве был признан экспертами нетрудоспособным еще в 2018 году. Согласно регламенту, осмотр моста должен был проходить ежегодно, однако последняя такая проверка была проведена в 2020 году, проинформировали в Минразвития громад. Отметим, что в 2021 году на видео было зафиксировано, как мост Патона разваливается на глазах: из него в реку летят камни и куски бетона.

В министерстве сообщили, что в конце августа Служба восстановления в Киевской области объявит тендер на проектирование реставрационных работ моста Патона.

Накануне мэр Киева Виталий Кличко проинформировал, что мост Патона и мост Метро находятся в аварийном состоянии, а Дарницкий мост не введен в эксплуатацию. По словам столичного головы, сейчас ремонтируются Северный и Южный мосты.

Отметим, что в начале июля министр развития громад Александр Кубраков сообщил о завершении работ на Дарницком мосту и открытии движения двумя его вновьпостроенными съездами – в сторону моста Патона и Осокорков.

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