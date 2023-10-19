В Киеве задерживается движение кольцевой электрички: какая причина

Сегодня, 19 октября, в столице электропоезд столкнулся с автомобилем. Движение киевской кольцевой электрички задерживается.

Об этом сообщила пресс-служба Kyiv City Express.

Инцидент произошел утром на переезде вблизи станции "Святошин". Хотя жертв и пострадавших нет, движение перекрыла полиция.

"Задержки будут до 20 минут по всему кольцу в обе стороны, поезда будут направляться в объезд станции "Святошин", — говорится в сообщении.

Также отметили, что остановки на этой станции в ближайшие несколько рейсов не будет, пока не завершатся следственные действия и не возобновится движение на участке.

Напомним, под Киевом 17-летняя девушка погибла под колесами электрички.

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