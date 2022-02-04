В Киеве задержаны пять участников банды, требовавшие у бизнесмена 700 тысяч гривен несуществующего долга

В Киеве задержаны пять участников банды, требовавшие у бизнесмена 700 тысяч гривен несуществующего долга

Чтобы заставить мужчину выплатить эти средства, участники преступной группы угрожали ему физическим насилием.

В Киеве задержаны пять участников банды, требовавшие у частного предпринимателя 700 тысяч гривен несуществующего долга. Среди участников банды была одна женщина.

Чтобы заставить мужчину выплатить эти средства, участники преступной группы угрожали ему физическим насилием.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Во время передачи части денег на сумму 10 тысяч долларов США, которая осуществлялась под контролем правоохранителей, с поличным задержаны три гражданина Азербайджана и двое граждан Украины.

В настоящее время указанным лицам готовится уведомление о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения. Также проверяется причастность к совершению аналогичных преступлений на территории Киева.

Разоблачение преступной деятельности осуществлялось прокурорами совместно со следователями Соломенского УП ГУ ЧП в Киеве при оперативном сопровождении сотрудников ДСР Национальной полиции Украины.

Напомним, в Киеве банда рэкетиров похищала и запугивала людей.

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