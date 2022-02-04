В Киеве задержаны пять участников банды, требовавшие у бизнесмена 700 тысяч гривен несуществующего долга

Чтобы заставить мужчину выплатить эти средства, участники преступной группы угрожали ему физическим насилием.
В Киеве задержаны пять участников банды, требовавшие у частного предпринимателя 700 тысяч гривен несуществующего долга. Среди участников банды была одна женщина.
Чтобы заставить мужчину выплатить эти средства, участники преступной группы угрожали ему физическим насилием.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
Во время передачи части денег на сумму 10 тысяч долларов США, которая осуществлялась под контролем правоохранителей, с поличным задержаны три гражданина Азербайджана и двое граждан Украины.
В настоящее время указанным лицам готовится уведомление о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения. Также проверяется причастность к совершению аналогичных преступлений на территории Киева.
Разоблачение преступной деятельности осуществлялось прокурорами совместно со следователями Соломенского УП ГУ ЧП в Киеве при оперативном сопровождении сотрудников ДСР Национальной полиции Украины.
Напомним, в Киеве банда рэкетиров похищала и запугивала людей.
Читайте также:
- Если раздаются сирены: в мэрии Киева рассказали, что делать в чрезвычайной ситуации
- 108 дней в роддоме, большинство времени — в реанимации: в Киеве счастливая мама с младенцем преодолели коронавирус
- Привезли доски, а получили молотком и ножом: под Киевом мебельщик жестоко убил супругов
- Российские пропагандисты беспрепятственно едут в Киев снимать антиукраинские сюжеты: видео