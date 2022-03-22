Подозрительных мужчин обнаружили на одном из блокпостов.

В Киеве задержаны два пособника российских оккупантов.

Профессионально сработали оперативники управления стратегических расследований Нацполиции вместе с СБУ и терробороной.

Об этом глава Нацполиции сообщил сегодня, 22 марта.

Игорь Клименко отметил, что подозрительных мужчин обнаружили на одном из блокпостов.

"Никаких документов у них не было. Четко назвать свои анкетные данные не могли, постоянно путались в именах. Но имели с собой тетрадь с заданиями, оружие и военную защитную экипировку. Также один из изъятых телефонов был подключен к мобильному оператору РФ и там велась активная коммуникация с абонентами страны-агрессора. Кроме того, в авто был включен видеорегистратор, который запрещено использовать в период военного времени", — сказал глава Нацполиции.

Вражеские агенты переданы в СБУ. Они будут отвечать за преступления против Украины.

Напомним, информацию о подозрительных лицах, которые могут быть членами ДРГ, сообщайте полиции (звоните 102 или на номера, указанные на странице Национальной полиции Украины) или через чат-бот: @stop_russian_war_bot

Напомним, на линии фронта под Киевом пропал известный фотожурналист Максим Левин. В последний раз он выходил на связь 13 марта в Вышгородском районе.

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