В Киеве задержан "смотрящий" за Закарпатской областью по прозвищу "Дед"

В Киеве задержан "смотрящий" за Закарпатской областью по прозвищу "Дед"

Столичные полицейские разоблачили криминального авторитета, нарушившего миграционное законодательство.

Во время отработки города Киева с целью выявления лиц, совершающих правонарушения, сотрудники управления миграционной полиции обнаружили 57-летнего иностранца, нарушившего сроки пребывания на территории Украины.

Известно, что правонарушитель позиционировал себя как криминальный авторитет и известен в преступных кругах как "смотрящий" за Закарпатской областью по прозвищу "Дед".

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Также читайте Россия может устроить провокации на Пасху: СБУ призывает украинцев оставаться дома

Как рассказал начальник управления миграционной полиции столичного главка Денис Демьянюк, полицейские выяснили, что весной 2021 года фигурант был внесен в список санкций Совета Национальной безопасности и обороны Украины по запрету въезда на территорию Украины.

"Мы установили, что в дальнейшем суд отказал сотрудникам миграционной службы в ходатайстве продлить содержание правонарушителя в пункте временного содержания иностранцев сроком на пол года. После этого фигурант не покинул территорию нашего государства и продолжил осуществлять свою преступную деятельность на должности криминального авторитета. Чтобы скрываться от правоохранительных органов мужчина сменил свою фамилию на фамилии жены", — отметил Демьянюк.

На правонарушителя составлен административный протокол по ст. 203 Кодекса Украины об административных правонарушениях – нарушения иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и помещены в один из пунктов временного содержания иностранцев и лиц без гражданства.

Поиск пропавших: близкие ищут Сергея Неговского и Янину Ренк

Читайте также: