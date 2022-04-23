В Киеве задержан "смотрящий" за Закарпатской областью по прозвищу "Дед"

Столичные полицейские разоблачили криминального авторитета, нарушившего миграционное законодательство.
Во время отработки города Киева с целью выявления лиц, совершающих правонарушения, сотрудники управления миграционной полиции обнаружили 57-летнего иностранца, нарушившего сроки пребывания на территории Украины.
Известно, что правонарушитель позиционировал себя как криминальный авторитет и известен в преступных кругах как "смотрящий" за Закарпатской областью по прозвищу "Дед".
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.
Как рассказал начальник управления миграционной полиции столичного главка Денис Демьянюк, полицейские выяснили, что весной 2021 года фигурант был внесен в список санкций Совета Национальной безопасности и обороны Украины по запрету въезда на территорию Украины.
"Мы установили, что в дальнейшем суд отказал сотрудникам миграционной службы в ходатайстве продлить содержание правонарушителя в пункте временного содержания иностранцев сроком на пол года. После этого фигурант не покинул территорию нашего государства и продолжил осуществлять свою преступную деятельность на должности криминального авторитета. Чтобы скрываться от правоохранительных органов мужчина сменил свою фамилию на фамилии жены", — отметил Демьянюк.
На правонарушителя составлен административный протокол по ст. 203 Кодекса Украины об административных правонарушениях – нарушения иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и помещены в один из пунктов временного содержания иностранцев и лиц без гражданства.
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