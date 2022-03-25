В Киеве задержан россиянин, перевозивший огнестрельное оружие и боеприпасы: фото

В Киеве задержан россиянин, перевозивший огнестрельное оружие и боеприпасы: фото

При обыске автомобиля Honda Accord изъят автомат системы Калашникова модели АКМ калибра 7,62х39 мм и 445 патронов с разной маркировкой.

В Киеве задержан гражданин РФ, который перевозил огнестрельное оружие и боеприпасы

При процессуальном руководстве Дарницкой окружной прокуратуры города Киева задержан россиянин, ему сообщено о подозрении по факту незаконного приобретения и хранения огнестрельного оружия и боевых припасов, без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Согласно материалам досудебного расследования, в ходе проведения обыска автомобиля Honda Accord под управлением подозреваемого обнаружен и изъят автомат системы Калашникова модели АКМ, калибра 7,62х39 мм и 445 патронов с разной маркировкой.

Правоохранители проверяют причастность подозреваемого к совершению диверсионной деятельности и других преступных действий.

Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

Мероприятия по разоблачению правонарушения проведены прокурорами окружной прокуратуры совместно с сотрудниками Дарницкого УП ГУНП в Киеве.

Напомним, в Киеве разоблачены два участника преступной группы, которые завладели огнестрельным оружием, выданным Территориальной обороной на других лиц, и планировали использовать его в противоправных целях.

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