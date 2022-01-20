В Киеве задержан россиянин из санкционного списка СНБО

Россиянин попал в санкционный список СНБО в конце мая 2021 года.
В Киеве полицейские задержали гражданина РФ, внесенного в санкционный список Совета национальной обороны и безопасности. Злоумышленник имеет тесные связи с криминальной группировкой.
Об этом сообщает Министерство внутренних дел.
Правоохранители сообщают, что задержали 50-летнего мужчину — россиянина, в отношении которого в конце мая 2021 было введено в действие решение СНБО о применении специальных персональных санкций к субъектам повышенного преступного воздействия.
Как только полицейским стало известно о местонахождении, правоохранители спланировали и провели мероприятия по его задержанию.
"Во исполнение решения СНБО и с целью предотвращения распространения гражданином другой страны преступного воздействия, правоохранители и миграционная служба Украины принимают меры для принудительного возвращения мужчины в страну его происхождения. Кроме того, ему будет запрещено въезжать на территорию Украины ", — отметили в прессцентре МВД.
Ранее сообщалось, что в Харькове правоохранители задержали "уголовный авторитет", который требовал у местного предпринимателя 250 тысяч долларов, угрожая расправой.
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