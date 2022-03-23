В Киеве задержан предатель, который передавал врагу данные о стратегических и оборонных объектах в регионе

В Киеве задержан предатель, который передавал врагу данные о стратегических и оборонных объектах в регионе

У мужчины обнаружены координаты и фотофиксация объектов Укроборонпрома и Минобороны, по которым были нанесены авиаудары.

В Киеве задержан предатель, который передавал врагу данные о стратегических и оборонных объектах в регионе. Также он распространял российскую пропаганду через все возможные в Украине соцсети.

Об этом сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко.

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Задержанный сотрудничал с российской "блогершей", у которой есть свой YouTube-канал. Изменник отправлял ей видео с мест попадания ракет и снарядов в Киеве.

"Также у него обнаружены координаты и фотофиксация объектов "Укроборонпрома" и Минобороны, по которым были нанесены авиаудары", — уточнил спикер СБУ.

Напомним, российские оккупанты продолжают обстреливать столицу Украины. Враг снова нанес удары по Подольскому району Киева. Из-за вражеских действий один человек погиб, двоих пострадавших госпитализировали.

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