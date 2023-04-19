В Киеве задержан предатель, который фиксировал данные для росСМИ и помогал создавать фейки

В Киеве задержали "фиксера" российских пропагандистов.
В Киеве СБУ разоблачила местного жителя, который помогал России распространять фейки об общественно-политической обстановке в столице. Предатель передавал российским пропагандистам вымышленную и искаженную информацию о событиях в Украине, в том числе о якобы обострении внутренней обстановки в Киеве после российских ракетных ударов по городу.
Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.
"Для этого злоумышленник позиционировал себя как "фиксер" и дистанционно сотрудничал с редакцией прокремлевского информагентства "Бел.ru", — говорится в сообщении.
Кроме того, злоумышленник публично поддерживал действия российских оккупантов и отрицал их преступления в Буче, Ирпене и Изюме.
Получившуюся дезинформацию представители "Бел.ru" использовали для подготовки фейковых новостей о войне в Украине.
Свои антиукраинские нарративы он обнародовал также на своих страницах в соцсетях, в том числе и в запрещенных в Украине.
Во время обысков у него обнаружена компьютерная техника и мобильный телефон с доказательствами преступных действий.
Следователи Службы безопасности сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 2 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ в Украине, глорификация ее участников).
Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления.
Напомним, СБУ задержала сотрудника "Укрзализныци", который перевозил уклоняющихся в вентиляционной системе пассажирского вагона.
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