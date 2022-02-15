В Киеве задержан начальник отдела полиции за поборы со стихийных торговцев

В Киеве задержан начальник отдела полиции за поборы со стихийных торговцев

Люди, которые торговали на Подлесной, должны были ежемесячно передавать копу "дань" в размере от 15 тыс. до 40 тыс. грн.

В Киеве задержан начальник отдела превенции Святошинского управления полиции за поборы со стихийных торговцев.

Согласно материалам следствия, правоохранитель, используя властные полномочия, организовал схему незаконного обогащения путем вымогательства и получения неправомерной выгоды с предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю продуктами питания на территории Святошинского района столицы.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Так, по требованию полицейского субъекты хозяйствования, осуществляющие торговлю на улице Подлесной, должны были ежемесячно передавать ему "дань" в размере от 15 тыс. до 40 тыс. грн.

"11 февраля в ходе контроля за совершением преступления должностное лицо задержали в порядке ст. 208 УПК Украины после получения части оговоренной суммы", — говорится в сообщении прокуратуры.

Решается вопрос по сообщению о подозрении и избрании меры пресечения.

Следственные действия продолжаются.

Напомним, в Киевской областной прокуратуре действует горячая линия по защите прав человека в правоохранительной и пенитенциарной сферах.

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