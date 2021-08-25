В Киеве задержан мужчина, угрожавший взрывом во время парада на Крещатике

В Киеве задержан мужчина, угрожавший взрывом во время парада на Крещатике

Оружия или взрывных устройств у задержанного не обнаружили.

В Киеве задержан мужчина, угрожавший взрывом во время парада на Крещатике.

Оружия или взрывных устройств у задержанного не обнаружили.

Мужчине уже сообщили о подозрении.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской прокуратуры.

Во время досудебного расследования установлено, что утром 22 августа под время употребления алкогольных напитков злоумышленник из хулиганских побуждений совершил звонок на горячую линию "1551". Во время разговора с оператором человек сообщил о наличии у него оружия и взрывчатых веществ, а также о подготовке им взрыва во время проведения праздничного парада по случаю Дня Независимости Украины.

Мужчину, который совершил звонок, удалось оперативно установить и задержать. Оружия или взрывных устройств у него не обнаружили.

"Мужчине сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 259 УК Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. За совершенное ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет", — сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Напомним, в Киеве сообщено о подозрении мужчине, который повредил флагшток у здания КГГА. Кроме того, он облил красной краской лестницу возле КГГА. Также мужчина залил постамент с государственным флагом и табличкой "Украинский национальный флаг поднят 24 июля 1990 года".

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