В Киеве задержан мужчина, обокравший машину военной: видео

Злоумышленник разбил стекло легковушки и похитил оттуда обувь, военную форму и медицинские средства.
Полицейские Киева задержали мужчину, который обокрал машину военной.
Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Киева.
В дежурную часть Шевченковского управления полиции обратилась местная жительница и сообщила, что неизвестные похитили вещи из ее автомобиля.
Как рассказал начальник Шевченковского управления полиции Игорь Падюк, за совершение уголовного правонарушения правоохранители задержали предполагаемого подозреваемого в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
"Во время проведения неотложных следственных и розыскных действий мы установили, а впоследствии задержали причастного к краже 42-летнего ранее судимого местного жителя. Известно, что злоумышленник освободился из мест лишения свободы в ноябре прошлого года. Мы провели обыск по месту жительства подозреваемого, где обнаружили и изъяли вещественные доказательства – военную форму, обувь, медикаменты", – рассказал Падюк.
Следователь Шевченковского управления полиции начал досудебное расследование по ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины – кража, совершенная в условиях военного положения, и при процессуальном руководстве Шевченковской окружной прокуратуры города Киева объявлено задержанному о подозрении.
В настоящее время проводится проверка задержанного на причастность к совершению других аналогичных уголовных правонарушений на территории города Киева. Ему грозит лишение свободы сроком от пяти до восьми лет.
Напомним, в Киевской области за сотрудничество с оккупантами будут судить самопровозглашенного председателя Дымерской ОТГ.
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