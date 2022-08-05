В Киеве задержан мужчина, который в метро распылил газ женщине в лицо

У злоумышленника уже есть за плечами несколько судимостей за совершение ограбления и разбойного нападения.

В Киеве оперативники задержали мужчину, который в переходе метро распылил газ женщине в лицо.

У злоумышленника уже несколько судимостей за совершение ограбления, разбойного нападения и краж.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

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Вчера, 4 августа, в полицию Киева от женщины поступило сообщение о том, что неизвестный в переходе на станцию метро "Площадь Льва Толстого" распилил ей в лицо слезоточивый газ. По словам потерпевшей, мужчина совершил такие действия без очевидных причин.

Как рассказал начальник Шевченковского управления полиции Игорь Падюк, на месте происшествия работала следственно-оперативная группа и сотрудники уголовного розыска: "Мы быстро установили лицо, совершившее правонарушения, ведь мужчина неоднократно попадал в поле зрения полиции Киева. У злоумышленника уже есть "за плечами" несколько судимостей за совершение ограбления и разбойного нападения. В результате оперативно-розыскных мероприятий мы задержали нарушителя. Это — киевлянин, 1970 года рождения. Кроме того, ранее задержанный совершил кражу в помещении кафе на улице Богдана Хмельницкого, где похитил у посетителя барсетку с деньгами в сумме 1 500 долларов США и 600 гривен. По данному факту мы сообщили ему о подозрении, собрали необходимую доказательную базу и было направлено уголовное производство с обвинительным актом в суд".

В отношении нарушителя дознаватели Шевченковского управления полиции начали уголовное производство по ст. 125 Уголовного кодекса Украины – умышленное легкое телесное повреждение.

Полицейские проверяют причастность мужчины к совершению других преступлений на территории Киева.

Напомним, в Киеве на станции метро "Площадь Льва Толстого" пассажиры внезапно начали сильно чихать и кашлять. Фото людей, закрывающих глаза, нос и рот, распространили в Сети. На месте происшествия полиция зафиксировала распыление неизвестного вещества.

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