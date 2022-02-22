В Киеве задержан мужчина, избивший двух женщин на Оболони: видео

Задержанный — уроженец Полтавской области, 1999 года.

В Киеве задержан мужчина, избивший двух женщин на Оболони.

Правоохранители провели санкционированный обыск по месту жительства и изъяли вещественные доказательства.

Также читайте В Киеве сожитель набросился с ножом на женщину и порезал лицо

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Напомним, что инцидент произошел 31 января этого года на улице Иорданской и Приозерной, где неизвестный избил двух местных жительниц. Тогда на месте происшествия работала следственно-оперативная группа Оболонского управления полиции и врачи.

Заместитель начальника-начальник следственного отдела Оболонского управления полиции Сергей Бондарь сообщил, что обеих пострадавших женщин доставили в медицинское учреждение с черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, переломом челюсти и многочисленными ушибами и гематомами лица.

"Кроме того, на следующий день в полицию обратился еще один мужчина, на которого было совершено нападение при подобных обстоятельствах. Мы просмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили маршрут передвижения злоумышленника. Проведя оперативно-розыскные мероприятия, мы установили личность нападающего и место его нахождения. Им оказался уроженец Полтавской области, 1999 года рождения. В ходе санкционированного обыска в квартире мужчины мы обнаружили и изъяли одежду, в которой он находился во время совершения нападения и другие вещественные доказательства", — рассказал Бондарь.

Столичные оперативники задержали мужчину, избившего двух женщин в Оболонском районе Опубликовано Полиция Киева Вторник, 22 февраля 2022 г.

Следственным отделом Оболонского управления полиции было начато два уголовных производства по ч. 1 ст. 122 Уголовного кодекса Украины – умышленное средней тяжести телесное повреждение. Фигуранту грозит лишение свободы сроком до трех лет.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Боярке под Киевом задержали злодея, ударившего ножом свою беременную жену.

Читайте также: