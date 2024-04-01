В Киеве задержан коллаборант, поставлявший россиянам стройматериалы для производства "зубов дракона"

Фигурантом оказался владелец нескольких предприятий в Бердянске, после захвата города начал сотрудничать с оккупантами.

Служба безопасности задержала в Киеве коллаборанта, поставлявшего в РФ стройматериалы для строительства укрепрайонов во временно оккупированных южных регионах Украины.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Фигурантом оказался владелец нескольких предприятий в Бердянске. После захвата города он начал сотрудничать с оккупантами.

Также читайте Пограничники установили флаг Украины практически над позициями российских окупантов: видео

По данным следствия, коллаборант снабжал российские компании песком, щебнем и цементом для строительства фортификационных сооружений на южном фронте.

В первую очередь речь идет о массовом производстве противотанковых железобетонных конструкций, более известных как "зубы дракона".

Затем фигурант выехал в Киев, откуда продолжил управлять незаконным бизнесом во временно оккупированной части Запорожской области. Для этого он оставил полный состав своего топ-менеджмента и наладил с ними дистанционный режим коммуникации.

Именно по указанию коллаборанта его подчиненные в Бердянске "перерегистрировали" подконтрольные местные предприятия по российскому законодательству. После этого они начали регулярно пополнять бюджет страны-агрессора посредством уплаты в него "налогов".

В ходе обыска в помещении задержанного в Киеве обнаружены документы и другие вещественные доказательства преступной деятельности в пользу РФ.

В настоящее время коллаборанту сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (проведение хозяйственной деятельности во взаимодействии с государством-агрессором, незаконными органами власти, созданными на временно оккупированной территории, в том числе оккупационной администрацией государства-агрессора).

Злоумышленник находится под стражей.

Напомним, в Киеве разоблачили экс-чиновника, который с 2014 года работал на ФСБ.

Читайте также ведущие новости дня: