В Киеве задержан 19-летний водитель с кастетом, который двигался полосой общественного транспорта: фото

Парень признался полицейским, что является ценителем таких вещей и приобрел этот кастет уже давно.

В Киеве патрульные полицейские выявили нарушителя, который двигался по полосе общественного транспорта и имел при себе кастет.

Об этом сообщает полиция Киева.

Событие произошло в понедельник, 18 декабря, около 10 часов, на улице Елены Телиги.

"Полицейские обратили внимание на автомобиль Toyota, водитель которого нарушил ПДД. Инспекторы мгновенно догнали и остановили эту машину. Во время общения с 19-летним водителем стражи порядка заметили, что тот нервничает и подозрительно себя ведет. Патрульные провели поверхностную проверку лица и обнаружили вероятное холодное оружие", — говорится в сообщении.

Мужчина признался полицейским, что является ценителем таких вещей и приобрел этот кастет уже давно.

Изъятый у парня кастет

Инспекторы вынесли на нарушителя постановление по ч. 3 ст. 122 (Движение полосой для общественного транспорта) КУоАП и вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу.

Напомним, в Киеве водитель Lexus протаранил авто патрульных.

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