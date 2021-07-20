В Киеве задержали женщину за вооруженное разбойное нападение на банк: подробности, фото

В Киеве задержали женщину за вооруженное разбойное нападение на банк: подробности, фото

Женщине грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В Киеве задержали женщину за вооруженное разбойное нападение на банк.

Правонарушительница зашла в помещение и бросила подожженную бутылку с жидкостью, а после, угрожая пистолетом, потребовала деньги. Сотрудники банка выполнили ее требование, но на выходе из здания ее ждали полицейские. Начато уголовное производство.

Также читайте Похитила деньги и вырвала 13 зубов: американку обвинили в странном ограблении

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

"Сегодня в столичную полициюпоступило сообщение о разбойном нападении в отделении банка на улице Автозаводской. По адресу немедленно выехали следственно-оперативные группы Главного и районного управлений полиции, а также профильные службы. Кроме того, дежурный ввел специальную полицейскую операцию", — говорится в сообщении.

На месте правоохранители предварительно установили, что в помещение банка вошла неизвестная и бросила подожженную бутылку с жидкостью, а затем начала угрожать оружием и требовать деньги. Сотрудники учреждения выполнили ее требование и немедленно вызвали полицию, которая за несколько минут прибыла по адрес и у выхода задержала злоумышленница.

В результате инцидента никто не пострадал, а на месте продолжают работать правоохранители, опрашивают свидетелей и общаются с задержанной.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Если женщину признают вменяемой, ей грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, пистолет женщины якобы был игрушечным и требовала она 15 тысяч гривен.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку