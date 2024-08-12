В Киеве задержали женщину, которая обворовывала квартиры под видом уборщицы

Ей грозит до восьми лет заключения за совершенное.

В Киеве оперативники Голосеевского управления полиции вместе со следователями задержали женщину, которая под видом уборщицы обворовывала квартиры киевлян. Злоумышленница, пользуясь доверием хозяев, крала деньги и ценные вещи.

Об этом сообщила полиция Киева.

Было установлено, что она предлагала услуги по уборке квартир, а попадая в дома, воровала деньги и ценности. Во время задержания женщина была поймана на "горячем" – она выносила из квартиры 2300 долларов США и 13 тысяч гривен после очередной уборки у постоянных клиентов.

Задержанной оказалась 32-летняя уроженка Черкасчины. Согласно статье 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, у нее изъяли вещественные доказательства. Сейчас доказана ее причастность к семи эпизодам краж, причиненных трем пострадавшим, с общей суммой ущерба более 270 тысяч гривен.

Женщина под видом уборщицы обворовывала киевлян/Полиция Киева

Следователи сообщили фигурантке о подозрении за кражи в условиях военного положения, согласно ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса. За совершенное ей грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, эксперты по чистоте Мелисса Поппинг и Алисия Соколовски рассказывали о самых распространенных ошибках при уборке и дали советы по их избежанию для достижения лучших результатов.

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