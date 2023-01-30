В Киеве задержали участников банды, похищавшей иномарки: фото, видео

Среди угнанных автомобилей – легковушки Honda, Suzuki и Mazda, которую воры успели продать, однако правоохранители установили ее местонахождение и изъяли.

В Киеве полиция задержала участников преступной группы, похищавшей иномарки.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"В ходе досудебного расследования мы выяснили, что нарушители угоняли транспортные средства, в частности, в ночное время суток. Организатор – это уроженец Сумщины, 1989 года рождения, который выполнял функции лидера, предоставлял указания и планировал преступления. Также задержан его сообщник – 51-летний киевлянин, который помогал подыскивать авто", — сообщил начальник сектора по раскрытию незаконных завладений транспортных средств Шевченковского управления полиции Алексей Щукин.

Среди угнанных автомобилей – легковушки Honda, Suzuki и Mazda, которую воры успели продать, однако правоохранители установили ее местонахождение и изъяли.

Во время обыска по местам жительства и в автомобилях злоумышленников следователи обнаружили и изъяли большую сумму денег, одежду, в которой фигуранты находились во время совершения преступлений, оружие и патроны.

"Кроме того, мы изъяли у подельников поддельные документы правоохранительных органов и различные пропуска, которые злоумышленники использовали во время совершения преступлений. Данные факты будут дополнительно квалифицированы", — сказал Щукин.

Следственным отделом Шевченковского управления полиции начаты уголовные производства по ч. 3 ст. 289 – незаконное завладение транспортным средством и ч. 1 ст. 263 – незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами Уголовного кодекса Украины. Следователи сообщили задержанным о подозрении.

Суд избрал фигурантам меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 3 миллионов гривен и 800 тысяч гривен. Задержанным грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, на трассе Киев-Полтава произошло ДТП с участием маршрутки с пассажирами и фуры, в результате чего погибли люди.

Иномарка на полной скорости протаранила два автомобиля и врезалась в торговый центр | Новости Киева

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