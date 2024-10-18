В Киеве задержали участника "сходки криминальных авторитетов", которые переправляли уклонистов через границу: фото

По результатам проведенной спецоперации задержаны лидеры и участники преступных групп, которые находятся под стражей.

В Киеве правоохранители задержали участника криминальной банды, который участвовал в "сходке" для принятия решений по изготовлению поддельных временных удостоверений военнообязанных, справок ВВК и документов, позволяющих беспрепятственно уехать лицу за границу и уклониться от мобилизации.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

Что происходило на "сходке"?

В полиции рассказали, что на преступном собрании решали вопросы перераспределения контроля над группами, осуществляющими незаконную переправку лиц через границу.

Банда, в которую входил 24-летний подозреваемый, долгое время функционировала под "крышей" "вора в законе". Деятельность этой и двух других преступных групп полицейские ликвидировали в мае этого года.

Отмечается, что деньги, полученные от противоправной деятельности, участники преступных группировок использовали для наполнения "воровского общака" и финансовой поддержки осужденных подельников. По результатам проведенной спецоперации были задержаны лидеры и участники преступных групп, которые находятся под стражей.

Что известно о задержанном

16 октября сотрудники Управления стратегических расследований в Киеве совместно со следователями следственного управления ГУНП в Киеве задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины еще один из членов ранее разоблаченной преступной группировки.

Задержанный 24-летний житель Черниговской области непосредственно участвовал в "сходке" на территории столицы с участием других представителей криминалитета.

Собрание криминальной банды / Фото: Полиция Киева / Facebook

"Одна из главных причин собрания – принятие решений по изготовлению поддельных временных удостоверений военнообязанных, справок ВЛК и документов, позволяющих беспрепятственно уехать лицу за границу и уклониться от службы в ВСУ", – сообщили в пресс-службе.

Что угрожает задержанному

На основании собранных доказательств фигуранту сообщили о подозрении по факту организации, содействия в проведении или участии в преступном собрании (ст.) (ч. 1 ст. 255-2 Уголовного кодекса Украины). Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее одесские правоохранители задержали организатора "схемы" по переправке мужчин через государственную границу Украины.

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