В Киеве задержали российского агента, пытавшегося устроиться в "Азов"

В Украине российский агент пытался устроиться в полк "Азов". Его в Киеве задержали спецназовцы СБУ.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

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Как стало известно, задержанным оказался житель Донбасса, который в 2015 году присоединился к группировкам террористической организации "ДНР". Там он входил в состав подконтрольных РФ так называемых "1-го и 2-го армейских корпусов". В частности, проходил службу в отряде специального назначения ”республиканской гвардии ДНР”.

“До 2018 года он активно участвовал в боевых действиях против украинских войск на востоке нашего государства. Однако впоследствии боевик оставил своих предводителей и уехал в РФ. Там он был завербован российскими спецслужбами для проведения разведывательно-подрывной деятельности. Чтобы выполнить задание, злоумышленник был переброшен с территории России в Украину до начала полномасштабного вторжения”, — рассказали в СБУ.

Напомним, что российские оккупанты нанесли ракетный удар по Днепру.

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