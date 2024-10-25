В Киеве задержали помощника главы Подольского ТЦК: что он совершил

В Киеве помощник главы Подольского ТЦК был задержан на взятке. Он предложил мужчине избежать штрафов за нарушение правил военного учета.

Об этом сообщает Киевский городской ТЦК и СП.

Кроме того, помощник начальника Подольского ТЦК предложил мужчине незаконную отсрочку от мобилизации.

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"Осуществляется оперативное сопровождение в рамках уголовного производства внесенного в ЕРДР по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины. Подобные эпизоды бросают тень не только на отдельные РТЦК и СП, но и на всю систему комплектования. Поэтому мы и дальше будем способствовать тому, чтобы система лишалась нарушителей закона", – говорится в сообщении Киевского городского ТЦК и СП.

В Киевском ТЦК добавили, что работа по искоренению коррупции в системе комплектования продолжается.

Напомним, в Киеве правоохранители разоблачили работников Голосеевского РТЦК, которые помогли уклониться от мобилизации более 1000 военнообязанным мужчинам. Во время обысков у них обнаружили более 1,2 млн дол. наличными и элитный автопарк.

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