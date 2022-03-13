В Киеве задержали поклонника России: у него изъяли много оружия и запрещенную символику

В Киеве задержали поклонника России: у него изъяли много оружия и запрещенную символику

Подозреваемый был внесен в базу данных "Миротворца".

В Киеве задержан 59-летний поклонник России. Во время обысков у него изъяли много оружия и запрещенную символику.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

Досудебным расследованием установлено, что подозреваемый находится в базе данных "Миротворец" за участие в информационных акциях Российской Федерации против Украины, а также совершение других действий антигосударственной направленности.

Во время проведения неотложного обыска по месту жительства фигуранта следователи обнаружили и изъяли огнестрельное оружие, а именно револьвер системы "Наган" и две тротиловые шашки, которые злоумышленник хранил в тайнике на чердаке дома. Кроме этого, в квартире нарушителя правоохранители изъяли военную амуницию и запрещенную символику времен СССР.

Полицейские сообщили мужчине о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины – это незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия и взрывчатых веществ без предусмотренного законом разрешения. Прокурором избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от трех до семи лет.

СБУ проверяет мужчину в причастности к другим преступлениям.

Напомним, чрезвычайники опубликовали фото разрушений в Харькове в 18-й день войны в результате бомбардировок со стороны российских войск.

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