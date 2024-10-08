В Киеве задержали похитителя электросамокатов: что ему угрожает

В Киеве следователи сообщили о подозрении жителю столицы, который воровал электрические самокаты и разбирал их на запчасти. Правоохранители доказали его причастность к четырем фактам краж. За совершение преступления в условиях военного положения фигуранту грозит от пяти до восьми лет лишения свободы (ч. 4 ст. 185 УКУ).

Об этом сообщили в полиции Киева.

В Дарницкое управление полиции поступало много обращений по поводу краж электросамокатов и запчастей с них. Представители компаний по прокату электросамокатов сообщали, что неизвестные похитили несколько транспортных средств, а с других сняли некоторые запчасти, в том числе аккумуляторы.

Полицейские установили личность подозреваемого и задержали его во время попытки очередной кражи самоката в ночное время. Злоумышленником оказался 36-летний житель столицы.

"Во время безотлагательного обыска по его месту жительства полицейские изъяли два самоката и аккумуляторные батареи к ним, а также инструменты для совершения преступлений: набор отверток, плоскогубцы и т.д.", — говорится в сообщении полиции.

Правоохранители доказали причастность фигуранта к четырем кражам

По данным следствия, преступник похищал электросамокаты ночью. После этого он приносил их в свою квартиру, где разбирал на запчасти. Одно из транспортных средств мужчина перекрасил и продал.

Напомним, в полиции Киева показали видео, как пьяный водитель влетел в электроопору на Броварском проспекте. К удивлению, водитель не только остался жив, но даже не получил серьезных повреждений.

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