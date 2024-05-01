В Киеве задержали организаторов схемы по хищению 10 миллионов гривен (фото)

Незаконную схему организовали директор и работник предприятия, специализирующийся на изготовлении и поставке стройматериалов.

В Киеве правоохранители разоблачили схему хищения практически 10 миллионов гривен бюджетных средств. Происходило это под видом ремонта дорог.

Об этом сообщили в пресс-службе Полиции Киева.

Как стало известно, незаконную схему организовали директор и работник предприятия, специализирующийся на изготовлении и поставке стройматериалов.

"Во время проведения ремонтных работ ремонта улично-дорожной сети Киева злоумышленники использовали некачественные материалы, которые закупали по завышенной цене. Следовательно, улицы столицы были отремонтированы некачественным асфальтным покрытием, а фигуранты завладели около 10 миллионами гривен, принадлежавших территориальной общине Киева", — рассказали в Полиции Киева.

Полицейские сообщили подозреваемым о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса. Санкция этой статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Напомним, что в Киеве медработники придумали схему заработка на призывниках.

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