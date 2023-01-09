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В Киеве задержали организаторов ботофермы: злоумышленники распространяли роспропаганду (фото)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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В Киеве задержали организаторов ботофермы: злоумышленники распространяли роспропаганду (фото)

Фото: Служба безопасности Украины

Злоумышленники распространяли в соцсети материалы для поддержки действий агрессора России.

Киберспециалисты Службы безопасности нейтрализовали прокремлевскую "фабрику троллей" в Киеве и задержали ее организаторов — двух местных жителей.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Злоумышленники распространяли в соцсетях призывы в поддержку вооруженной агрессии России против Украины и оправдывали военные преступления оккупантов. Установлено, что подозреваемые размещали на своих страницах видео пророссийского блоггера-миллионника – Юрия Подоляки, насчитывающего более 2,7 млн подписчиков. "Тролли" распространяли его публикации через репосты или под видом "собственных" публикаций в соцсетях.

Злоумышленники также пытались привлечь новых участников к распространению пропагандистских материалов. Чтобы увеличивать численность аудитории, они использовали сотни бот-аккаунтов, от имени которых распространяли и комментировали сообщения с российской пропагандой.

СБУ сообщили двум фигурантам из Киева о подозрении по ч. 2 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников).

Как сообщает Киевская городская прокуратура, выводами судебных лингвистических экспертиз подтверждено, что тексты опубликованных материалов и видео носят пропагандистский характер и направлены на оправдание, признание правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины.

Напомним, в Украине обнаружили более 100 тысяч SIM-карт, которые использовались россиянами для создания фальшивых аккаунтов в социальных сетях и распространения кремлевской пропаганды. Фабрика троллей РФ использовала телефонные SIM-карты Швеции.

В Киеве и Винницкой области разоблачили пятерых организаторов ботофермы, через которую проводили информационные диверсии против Украины.

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Дата публикации
Просмотры
139
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