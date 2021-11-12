В Киеве задержали немца, разыскиваемого Интерполом за мошенничество и завладение 950 тысячами евро

После совершения преступления на территории США мужчина вылетел в Украину и проживал в Киеве.
В Киеве задержан 65-летний гражданин Германии, находившийся в международном розыске.
Согласно учетам Генерального секретариата Интерпола, фигуранта разыскивали по подозрению в мошенничестве.
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.
Установлено, что мужчина, находясь на руководящей должности в иностранной компании и злоупотребляя служебным положением, совершил незаконный перевод 950 тысяч евро на счет другого учреждения, не имеющего права на получение средств. Компетентные органы Германии объявили его в розыск.
Правоохранители установили, что после совершения преступления на территории Соединенных Штатов Америки мужчина вылетел в Украину и проживал в Киеве.
В четверг, 11 ноября, сотрудники Департамента уголовного розыска Национальной полиции согласно информации Интерпола установили местонахождение и задержали разыскиваемого.
В настоящее время проводятся следственные действия и решается вопрос о дальнейшей его экстрадиции.
За совершение указанных преступлений согласно законодательству ФРГ мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.
Напомним, с начала года уже 35 тысяч украинцев поймались "на крючок" интернет-мошенников.
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