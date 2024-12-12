В Киеве задержали наркодилера с каннабисом на 7 миллионов гривен

Ему грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В лесопарковой зоне возле метро "Красный хутор" 30-летний мужчина пытался сделать "закладки" с каннабисом.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

Следователи изъяли у мужчины два вакуумных пакета с каннабисом весом полтора килограмма и саперную лопатку, которой он делал тайники в земле. Задержанный – 30-летний уроженец Днепропетровщины, недавно переехавший в столицу.

Во время обыска в съемной квартире подозреваемого правоохранители нашли еще 16 килограммов каннабиса в вакуумных пакетах. Общая стоимость изъятого на "черном" рынке превышает 7 миллионов гривен.

Изъятые наркотики / Фото: Полиция Киева / Facebook

"Делку грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества", — говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве обнаружили нелегальную нарколабораторию.

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