В Киеве задержали наркодилера с каннабисом на 7 миллионов гривен

Ему грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
В лесопарковой зоне возле метро "Красный хутор" 30-летний мужчина пытался сделать "закладки" с каннабисом.
Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.
Следователи изъяли у мужчины два вакуумных пакета с каннабисом весом полтора килограмма и саперную лопатку, которой он делал тайники в земле. Задержанный – 30-летний уроженец Днепропетровщины, недавно переехавший в столицу.
Во время обыска в съемной квартире подозреваемого правоохранители нашли еще 16 килограммов каннабиса в вакуумных пакетах. Общая стоимость изъятого на "черном" рынке превышает 7 миллионов гривен.
"Делку грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества", — говорится в сообщении.
Напомним, в Киеве обнаружили нелегальную нарколабораторию.
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