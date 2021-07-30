В Киеве задержали мужчину, который разбил стекло на мосту Кличко: фото

В Киеве задержали мужчину, который разбил стекло на мосту Кличко: фото

Мужчина сказал, что решил проверить информационные сооружения на прочность.

Киевские полицейские задержали мужчину за повреждение стеклянных сооружений на пешеходно-велосипедном мосту.

Злоумышленника задержали в одном из хостелов столицы. Начато уголовное производство.

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Об этом сообщил Отдел коммуникации полиции Киева.

"Вчера, 29 июля, в полицию Киева обратились сотрудники коммунального предприятия, сообщили, что обнаружили поврежденные два информационно-макетных стекла на пешеходно-велосипедном мосту, в Печерском районе. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая задокументировала инцидент", — говорится в сообщении полиции.

Как рассказал начальник Печерского управления полиции Андрей Дуброва, оперативники управления уголовного розыска главка совместно со следователями районного управления полиции установили личность нарушителя.

"Мы пересмотрели записи с камер видеонаблюдения, на которых неизвестный повредил стеклянные макеты, после чего скрылся. В Киеве была введена специальная полицейская операция и менее чем за сутки мы обнаружили уроженца Луцка, 1997 года рождения, в одном из хостелов столицы. Злоумышленника задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", — рассказал Дуброва.

Полицейским мужчина объяснил, что приехал в столицу на отдых, а гуляя по мосту, решил проверить информационные сооружения на прочность и разбил их. Сейчас с ним общаются следователи.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Следователи готовят фигуранту сообщение о подозрении и ходатайство в суд об избрании меры пресечения. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет.

Напомним, 18 декабря 2020 вандалы повредили стекло на пешеходно-велосипедной моста.

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