Диверсии вражеских спецслужб: в Киеве задержали мужчину, который пытался подорвать полицейских

Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Полиция Киева совместно с СБУ задержали 43-летнего мужчину, который по указанию вражеских спецслужб пытался совершить теракт.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

Инцидент произошел, когда правоохранители прибыли по вызову о домашнем насилии. "Заявительница" сообщила, что ее избил парень, и она спряталась в ванной комнате, оставив дверь в квартиру открытой.

Однако попав в квартиру, полицейские поняли, что внутри находится "растяжка". Благодаря оперативным действиям правоохранителям удалось покинуть помещение до того, как граната сдетонировала.

В Киеве мужчина пытался подорвать полицейских / Фото: Полиция Киева

В Киеве мужчина пытался подорвать полицейских / Фото: Полиция Киева

"А звонок на 102 женским голосом был фейком, чтобы заманить в ловушку полицейских, однако благодаря профессиональным действиям ни один из правоохранителей не пострадал", — говорится в сообщении.

В Киеве мужчина пытался подорвать полицейских / Фото: Полиция Киева

В Киеве мужчина пытался подорвать полицейских / Фото: Полиция Киева

В Киеве мужчина пытался подорвать полицейских / Фото: Полиция Киева

В Киеве мужчина пытался подорвать полицейских / Фото: Полиция Киева

Злоумышленник, неоднократно судимый, снял квартиру, установил камеры видеонаблюдения и заложил взрывчатку. Он был завербован вражескими спецслужбами и преследовал цель совершить террористический акт.

Суд принял решение об аресте обвиняемого без возможности внесения залога. За совершенное ему грозит наказание в виде заключения сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, в Украине зафиксировали несколько покушений на жизнь полицейских и военных. Россия начала активнее привлекать спецслужбы, нанимая украинцев для диверсий.

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