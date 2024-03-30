Категория
Киев
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Киеве задержали мужчину, который хранил дома боеприпасы: фото

В Киеве задержали мужчину, который хранил дома боеприпасы: фото

В Киеве полицейские задержали мужчину за сбыт наркотиков и незаконное хранение боеприпасов / Фото: Полиция Киева / Facebook

В доме 30-летнего киевлянина нашли, в частности, 67 разнокалиберных патронов.

В Киеве полицейские задержали 30-летнего мужчину, который продавал наркотики, а также хранил дома боеприпасы.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

"В ходе обыска по месту жительства фигуранта полицейские изъяли запрещенные вещества — каннабис и амфетамин, а также 67 разнокалиберных патронов", — говорится в сообщении.

По словам правоохранителей, нарушитель ранее уже отбывал наказание в тюрьме за наркопреступления. А сейчас ему объявили о подозрении по двум статьям. Первая – за "Незаконное приобретение, хранение, перевозку, пересылку или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов", и вторая – за "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".

Во время обыска по месту жительства фигуранта полицейские изъяли 67 разнокалиберных патронов / ©
Во время обыска по месту жительства фигуранта полицейские изъяли 67 разнокалиберных патронов

Санкция статьи предусматривает до десяти лет тюремного заключения.

Напомним, в Киеве девушка решила разорвать отношения со сожителем, а он из-за мести избил и задушил ее собаку.

Читайте также ведущие новости дня:

Похожие темы:

Следующая публикация