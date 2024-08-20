В Киеве задержали мошенницу, которая под видом врача обворовала 82-летнюю пенсионерку: какое наказание ей грозит

В Киеве задержала мошенницу, которая обманула 82-летнюю женщину, забрав все ее сбережения. В апреле этого года пожилой женщине позвонил неизвестный, представившийся врачом. Она сообщила, что дочь пенсионерки срочно нуждается в дорогостоящей операции. Испуганная женщина согласилась помочь и передала мошенники 36 тысяч гривен.

Об этом сообщили в полиции Киева.

Когда пенсионерка поняла, что ее обманули, она сразу же сообщила в полицию. К счастью, стражи порядка быстро отреагировали и задержали злоумышленницу, которой оказалась 38-летняя жительница Днепропетровщины. Раньше она уже испытывала проблемы с законом за подобные преступления. Украденные деньги были изъяты и возвращены пострадавшей.

Следователи Голосеевского управления полиции выдвинули обвинения мошенники по статье о мошенничестве. Сейчас дело передано в суд, и обвиняемому грозит до трех лет заключения. Полиция Киева снова призывает граждан быть внимательными и рассказывать родным о мошеннических схемах во избежание подобных преступлений.

Напомним, в Харьковской области мошенники, представляясь работниками службы безопасности банка, выманивали у граждан данные для доступа к их онлайн-банкингу. Правоохранители обнаружили и задержали эту группу преступников.

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