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В Киеве задержали креативного наркодилера: как он маскировал психотропы (фото)

В Киеве задержали креативного наркодилера: как он маскировал психотропы (фото)

Фото задержанного / Фото: Национальная полиция Киева

18-летнему злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы с возможностью конфискации имущества.

Правоохранители Киева обнаружили и конфисковали у 18-летнего молодого человека 100 "закладок" с психотропными веществами.

Это произошло во время оперативной работы в Шевченковском районе столицы в конце октября этого года, сообщают в Главном управлении Национальной полиции в Киеве.

Во время поверхностного осмотра у злоумышленника обнаружили 96 доз психотропов, а также обнаружили еще четыре дозы, которые уже были разложены для продажи.

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По словам следователя Екатерины Черкес из Шевченковского управления полиции, задержанный киевлянин маскировал наркотики под камни во избежание разоблачения.

"Задержанный, 18-летний киевлянин фасовал запрещенные вещества фасовал на дозы и сбывал по городу в виде закладок, а чтобы не быть разоблаченным маскировал "товар" под камешки. Согласно заключению эксперта, вещество, которое было предоставлено на исследование – это психотропы".

Наркотики под видом камешков / ©
Наркотики под видом камешков

По процедурному руководству Шевченковской окружной прокуратуры города Киева, молодому человеку уже объявлено подозрение по частям 2 и 3 статьи 307 Уголовного кодекса Украины, касающееся незаконного оборота наркотиков. Досудебное расследование уже завершено, и обвинительный акт направлен в Шевченковский районный суд. Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы с возможностью конфискации имущества.

Напомним, что в Украине разоблачили наркокартель, который маскировал наркотики под игрушки и продовольствие. Чтобы поймать дельцов с поличным — правоохранители и пограничники провели одновременные обыски сразу в семи областях.

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