В Киеве задержали креативного наркодилера: как он маскировал психотропы (фото)

18-летнему злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы с возможностью конфискации имущества.

Правоохранители Киева обнаружили и конфисковали у 18-летнего молодого человека 100 "закладок" с психотропными веществами.

Это произошло во время оперативной работы в Шевченковском районе столицы в конце октября этого года, сообщают в Главном управлении Национальной полиции в Киеве.

Во время поверхностного осмотра у злоумышленника обнаружили 96 доз психотропов, а также обнаружили еще четыре дозы, которые уже были разложены для продажи.

По словам следователя Екатерины Черкес из Шевченковского управления полиции, задержанный киевлянин маскировал наркотики под камни во избежание разоблачения.

"Задержанный, 18-летний киевлянин фасовал запрещенные вещества фасовал на дозы и сбывал по городу в виде закладок, а чтобы не быть разоблаченным маскировал "товар" под камешки. Согласно заключению эксперта, вещество, которое было предоставлено на исследование – это психотропы".

Наркотики под видом камешков

По процедурному руководству Шевченковской окружной прокуратуры города Киева, молодому человеку уже объявлено подозрение по частям 2 и 3 статьи 307 Уголовного кодекса Украины, касающееся незаконного оборота наркотиков. Досудебное расследование уже завершено, и обвинительный акт направлен в Шевченковский районный суд. Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы с возможностью конфискации имущества.

Напомним, что в Украине разоблачили наркокартель, который маскировал наркотики под игрушки и продовольствие. Чтобы поймать дельцов с поличным — правоохранители и пограничники провели одновременные обыски сразу в семи областях.