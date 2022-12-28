В Киеве задержали коллаборанта, который помог оккупантам переименовать улицы в Луганской области

Злоумышленником оказался бывший руководитель КП.
В Киеве задержали коллаборанта, который помог российским оккупантам переименовать улицы на временно оккупированной Луганщине.
Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.
Злоумышленником оказался бывший руководитель коммунального предприятия в Сватово. После захвата украинского города, он одним из первых поддержал оккупантов и предложил им свою помощь в войне против Украины.
За это его назначили главой созданного местного "муниципального унитарного предприятия по благоустройству". Коллаборант помогал оккупационной администрации организовывать массовые мероприятия и постановочные телесюжеты в поддержку вооруженной агрессии РФ. Также выполнял указание о переименовании улиц захваченного города советскими названиями. Для этого он лично подписывал соответствующие распорядительные документы и контролировал процесс "советизации" городской инфраструктуры.
Во время контрнаступления Вооруженных сил Украины коллаборант сбежал в РФ, где скрывался с сентября 2022 года. Но впоследствии решил незаметно вернуться в Украину и "затеряться" в Киеве. Однако сотрудники СБУ разоблачили планы злоумышленника, установили маршруты его перемещения и задержали.
Следователи сообщили ему о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 (добровольное занятие гражданином Украины должности, связанной с исполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, в оккупационной администрации государства-агрессора) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, СБУ задержала предателя, который помогал российским оккупантам похищать участников АТО во время оккупации части Киевщины. Им оказался житель поселка Глебовка.
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