В Киеве задержали коллаборанта, который помог оккупантам переименовать улицы в Луганской области

В Киеве задержали коллаборанта, который помог российским оккупантам переименовать улицы на временно оккупированной Луганщине.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Злоумышленником оказался бывший руководитель коммунального предприятия в Сватово. После захвата украинского города, он одним из первых поддержал оккупантов и предложил им свою помощь в войне против Украины.

За это его назначили главой созданного местного "муниципального унитарного предприятия по благоустройству". Коллаборант помогал оккупационной администрации организовывать массовые мероприятия и постановочные телесюжеты в поддержку вооруженной агрессии РФ. Также выполнял указание о переименовании улиц захваченного города советскими названиями. Для этого он лично подписывал соответствующие распорядительные документы и контролировал процесс "советизации" городской инфраструктуры.

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Во время контрнаступления Вооруженных сил Украины коллаборант сбежал в РФ, где скрывался с сентября 2022 года. Но впоследствии решил незаметно вернуться в Украину и "затеряться" в Киеве. Однако сотрудники СБУ разоблачили планы злоумышленника, установили маршруты его перемещения и задержали.

Следователи сообщили ему о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 (добровольное занятие гражданином Украины должности, связанной с исполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, в оккупационной администрации государства-агрессора) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Фото: СБУ

Напомним, СБУ задержала предателя, который помогал российским оккупантам похищать участников АТО во время оккупации части Киевщины. Им оказался житель поселка Глебовка.

СБУ задержала коллаборантку, собиравшую деньги на нужды российской армии

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