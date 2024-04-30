В Киеве задержали хакеров, массово создававших ботофермы для российской разведки (фото)

Для этого подозреваемые в собственных помещениях разместили специализированные программно-аппаратные комплексы.

В Киеве правоохранители задержали хакеров, создавших фейковые аккаунты руководителей украинских спецслужб. Ботофермы проводили информационные диверсии в пользу русской разведки.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как стало известно, правоохранители задержали в столице двух организаторов ботоферм, массово распространявших дезинформацию о войне в Украине и пытавшихся искусственно дискредитировать Силы обороны. Для этого они создавали фейковые аккаунты в соцсетях и мессенджерах, в частности от имени Председателя Службы безопасности и начальника ГУР МО.

“Чтобы создать видимость “настоящих” страниц, на этих аккаунтах были переданы официальные сообщения от СБУ и ГУР. Впрочем, в личных сообщениях злоумышленники выманивали у людей деньги и предлагали свою помощь. Также они регистрировали фейковые страницы украинцев из разных регионов как в Facebook, Twitter, Instagram и Tik-Tok, так и в российских Одноклассниках и Вконтакте. В целом мощности ботофермы позволяли ее организаторам ежедневно генерировать более тысячи фейковых аккаунтов”, — рассказали в СБУ.

Для этого подозреваемые в собственных помещениях разместили специализированные программно-аппаратные комплексы. Злоумышленники координировали свои действия с представителями российской разведки, от которых получали "методички" для проведения взрывной деятельности.

“Таким образом, враг надеялся расшатать общественно-политическую обстановку в Украине и повредить имиджу нашего государства на международной арене. Во время обысков в помещениях организаторов ботоферм обнаружено: ⁠специализированное оборудование для выращивания вымышленных интернет-адресов; ⁠сим-карты мобильных операторов, на которые регистрировали подконтрольные аккаунты”, — добавили в СБУ.

Также у организаторов изъято незарегистрированное огнестрельное оружие с боеприпасами к нему и боевые гранаты.

“Сейчас следователи Службы безопасности сообщили обоим задержанным о подозрении по ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Фигуранты находятся под стражей. Злоумышленникам грозит до 7 лет тюрьмы”, — отметили в Службе безопасности.

Напомним, что в Киеве мужчина угрожал прохожему автоматом и встретил полицейских с катаной в руках.

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