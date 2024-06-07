В Киеве задержали экс-нардепку, организовавшую схему для уклонистов: в СБУ рассказали подробности

К сделке причастна бывшая нардепка, которая сейчас входит в руководящий состав столичного института по профилактической медицине.

Служба безопасности Украины задержала в Киеве бывшую нардепку, которая вместе с сообщниками ежемесячно зарабатывала на уклонистов до 100 тысяч долларов.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как стало известно, к сделке причастна бывшая нардепка, которая сейчас входит в руководящий состав столичного института по профилактической медицине. Она организовала массовое изготовление и продажу фейковых документов о получении группы инвалидности из-за профессиональных заболеваний.

"Основными клиентами злоумышленников были потенциальные призывники, которые планировали использовать подделку для снятия с военного учета и незаконного выезда за границу. По имеющимся данным, ежемесячно незаконная деятельность злоумышленников во главе с эксдепутаткой приносила "прибыль" почти в 100 тысяч американских долларов. Эта сумма распределялась между всеми сообщниками, среди которых были двое коллег организатора: заведующие отделениями медучреждения, врач-профпатолог и координатор противоправной деятельности медиков во Львовской области", — рассказали в СБУ.

Кроме того, к "схеме" были привлечены несколько должностных лиц медико-социальных экспертных комиссий западного региона.

"По данным следствия, фигуранты действовали в составе организованной преступной группировки и предлагали своим клиентам полный пакет «документов» для уклонения от мобилизации. Сначала уклонявшихся фиктивно оформляли на амбулаторное лечение, затем "диагностировали" у них профессиональное заболевание, а затем назначали группу инвалидности. В результате комплексных мероприятий в Киеве "на горячем" задержан организатор схемы и ее сообщник из Львовщины, который передавал ей "откат" в размере 32 тысяч долларов США. В ходе обысков по местам работы и проживания фигурантов обнаружено более 40 млн грн, меддокументы и черновые записи с учетом клиентов", — отметили в СБУ.

Там также добавили, что организаторы группировки и четырем его участникам сообщены о подозрении (в соответствии с совершенными преступлениями) по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 и ч. 4 ст. 368 (принятие предложения или получение неправомерной выгоды должностным лицом с использованием предоставленного ему служебного положения);

ч. 3 ст. 369-2 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства).

“Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества”, — подчеркнули в СБУ.

Напомним, что российский генерал Олег Макаревич получил подозрение за приказ взорвать Каховскую ГЭС.

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