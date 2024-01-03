В Киеве задержали экс-чиновника – предлагал присоединить восточные регионы к Ростовской области (фото)

В Киеве СБУ задержала бывшего чиновника, который являлся агентом ФСБ, предлагал присоединить восточные регионы Украины к Ростовской области России и проводил информационные диверсии против страны.

Об этом пишет пресс-служба СБУ.

По данным СБУ, предателем оказался бывший украинский чиновник, работавший в предыдущие годы в Министерстве топлива и энергетики, Госкомрезерве и Министерстве угольной промышленности.

После увольнения с государственной службы в 2014 году он начал позиционировать себя как "политэксперт" и автор изданий, в которых восхвалял агрессивную политику Кремля в отношении Украины.

С этого момента он находился на прямой связи с одним из руководителей 5-й службы ФСБ, который координировал его информационно-подрывную деятельность против Украины.

Также российский агент сотрудничал с так называемым главарем "ЛНР" Леонидом Пасечником, которому предоставлял "экспертные" рекомендации по усилению репрессий против украинских патриотов во временно оккупированном Луганске.

Кроме того, экс-чиновник публиковал в соцсетях сообщения, в которых предлагал "присоединить восточные регионы Украины к составу Ростовской области".

Во время обысков в доме и автомобили предателя изъяты компьютерная техника, мобильные телефоны и документы, подтверждающие его подрывную деятельность в пользу России.

Обыски в квартире эксчиновника, работавшего на РФ

Обыски в квартире эксчиновника, работавшего на РФ

Обыски в квартире эксчиновника, работавшего на РФ

Обыски в квартире эксчиновника, работавшего на РФ

Обыски в квартире эксчиновника, работавшего на РФ

Кроме того, у фигуранта обнаружена "награда за взаимодействие" от представителей РФ, а также запрещенная коммунистическая и прокремлевская символика.

На основании полученных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 111;

ч. 1 ст. 161.

Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, в Киеве вебкамера из квартиры "засветила" работу ПВО 2 января — к владельцу пришла СБУ (видео).

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