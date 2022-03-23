В Киеве задержали двух диверсантов во время комендантского часа

У задержанных граждан при себе не было никаких документов.

На одном из блокпостов в Голосеевском районе Киева работники Национальной полиции совместно с СБУ и Территориальной обороной задержали двух пособников российских оккупантов, которые передвигались на автомобиле.

У них при себе не было никаких документов, однако была тетрадь с заданием, оружие, военная защитная экипировка, а также телефон, подключенный к оператору РФ, по которому велась активная коммуникациями с агентами России.

Об этом сообщает КГГА.

Задержанные не могли точно назвать свои данные и постоянно путались в именах.

Кроме того, в автомобиле, на котором передвигались задержанные, был включен видеорегистратор, который запрещено использовать в условиях военного положения.

Вражеских агентов передали в Службу безопасности Украины.

Напомним, Нацгвардия задержала супругов диверсантов, которые шпионили для ФСБ.

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