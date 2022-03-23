В Киеве задержали двух диверсантов во время комендантского часа

У задержанных граждан при себе не было никаких документов.
На одном из блокпостов в Голосеевском районе Киева работники Национальной полиции совместно с СБУ и Территориальной обороной задержали двух пособников российских оккупантов, которые передвигались на автомобиле.
У них при себе не было никаких документов, однако была тетрадь с заданием, оружие, военная защитная экипировка, а также телефон, подключенный к оператору РФ, по которому велась активная коммуникациями с агентами России.
Об этом сообщает КГГА.
Задержанные не могли точно назвать свои данные и постоянно путались в именах.
Кроме того, в автомобиле, на котором передвигались задержанные, был включен видеорегистратор, который запрещено использовать в условиях военного положения.
Вражеских агентов передали в Службу безопасности Украины.
Напомним, Нацгвардия задержала супругов диверсантов, которые шпионили для ФСБ.
Читайте также: