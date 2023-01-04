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В Киеве задержали двух мужчин, которые запускали салют в новогоднюю ночь: что им грозит

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
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В Киеве задержали двух мужчин, которые запускали салют в новогоднюю ночь: что им грозит

Фото: Полиция Киева / Facebook

Один из нарушителей – 39-летний киевлянин.

В Киеве задержали двоих мужчин, которые запускали салют в новогоднюю ночь. Им грозит до пяти лет лишения свободы.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в городе Киеве.

Уголовные производства начаты по фактам использования пиротехники в Оболонском и Подольском районах. Задержаны причастные лица.

Один из нарушителей – 39-летний местный житель. Около полуночи он запустил салют с территории футбольной площадки на улице Маршала Тимошенко.

Ведомости по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство. Фигуранту сообщили о подозрении.

© Полиция Киева / Facebook
Фото: Полиция Киева / Facebook

Напомним, что киевлянину, пытавшемуся украсть граффити Бэнкси в Гостомеле, сообщили о подозрении. Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы.

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Дата публикации
Просмотры
547
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