В Киеве задержали банду вооруженных мародеров (фото)

Злоумышленники ворвались в автосалон и забрали сейф, кофемашину и другие вещи.

В Киеве 2 марта патрульные задержали банду вооруженных мародеров.

Об этом сообщает партрульная полиция Киева.

Банда приехала на автомобилях Ford Explorer, Toyota Prius и Volkswagen Jetta. Злоумышленники ворвались в автосалон и забрали сейф, кофемашину и другие вещи.

Отрабатывая территорию, один из экипажей заметил автомобили, похожие по описанию на улице Булаховского. Инспекторы вызвали подкрепление. Спецрота ГУНП, прибывшая на помощь, задержала авто Ford Explorer и 6 человек, которые были в нем на улице Ушакова.

7 граждан, находившихся в автомобилях Volkswagen Jetta и Toyota Prius, задержали экипажи патрульной полиции на Большой Окружной.

Facebook/Патрульна поліція України

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