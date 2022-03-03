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В Киеве задержали банду вооруженных мародеров (фото)

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В Киеве задержали банду вооруженных мародеров (фото)

Злоумышленники ворвались в автосалон и забрали сейф, кофемашину и другие вещи.

В Киеве 2 марта патрульные задержали банду вооруженных мародеров.

Об этом сообщает партрульная полиция Киева.

Банда приехала на автомобилях Ford Explorer, Toyota Prius и Volkswagen Jetta. Злоумышленники ворвались в автосалон и забрали сейф, кофемашину и другие вещи.

Отрабатывая территорию, один из экипажей заметил автомобили, похожие по описанию на улице Булаховского. Инспекторы вызвали подкрепление. Спецрота ГУНП, прибывшая на помощь, задержала авто Ford Explorer и 6 человек, которые были в нем на улице Ушакова.

7 граждан, находившихся в автомобилях Volkswagen Jetta и Toyota Prius, задержали экипажи патрульной полиции на Большой Окружной.

© Facebook/Патрульна поліція України
Facebook/Патрульна поліція України
©

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По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 2 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – 5840 человек,
  • самолетов – 30,
  • вертолетов – 31,
  • танков – до 211,
  • боевых бронированных машин ‒ 862,
  • артиллерийских систем – 85,
  • средства ПВО – 9,
  • РСЗО — 40,
  • цистерн с ГСМ – 60,
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